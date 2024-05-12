Более 400 человек привлекли к разбору завалов на месте обрушения дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 19:20 Более 400 человек привлекли к разбору завалов на месте обрушения дома в Белгороде Гладков: в разборе завалов на улице Щорса участвуют более 400 человек РИА «Новости»

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В разборе завалов на улице Щорса в Белгороде принимают участие более 400 человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Операцию проводят на фоне угрозы дальнейшего разрушения, сообщили «Известия».

«Работы будут проводиться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме», — подчеркнул Гладков.

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Для работы в ночное время на место доставят прожекторы и генераторы. Сейчас специалисты разбирают обломки и увозят мусор.

По последним данным МЧС, из-под завалов достали шестого погибшего. Спасателям также приходилось прерывать операцию из-за объявления ракетной опасности.

По факту случившегося СК возбудил дело о теракте. В Минобороны сообщали, что город обстреляли ракетами «Точка-У», а также снарядами РСЗО Vampire и «Ольха».