Украинский дрон сбили в районе Дмитрова

Shot: в Дмитрове на месте падения дрона ВСУ начался пожар

Украинский беспилотник сбили в пригороде города Дмитрова в Подмосковье. На месте падения обломков БПЛА вспыхнул пожар, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, обломки дрона упали рядом с общественным пляжем. Обошлось без пострадавших. Также звуки взрыва услышали жители Домодедова.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны Минобороны ликвидировали на подлете к столице вражеский дрон.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

В пятницу, 18 июля, Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по столице восемь раз. Мэр Москвы сообщил об успешно сбитых БПЛА. На фоне этого ограничения на работу действовали в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.