Еще пять летевших на Москву дронов сбили силы ПВО

В ночь на 18 июля российские военные сбили 11 дронов над пятью округами Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что большую часть из них ликвидировали на подлете. В результате атаки никто не пострадал.
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