Еще пять летевших на Москву дронов сбили силы ПВО

Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Системы противовоздушной обороны сбили еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что специалисты экстренных служб выехали на место падения обломков. О сбитых дронах Собянин сообщил в 17:38 по московскому времени. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Днем стало известно о трех сбитых над Москвой БПЛА. В общей сложности, в пятницу противник пытался атаковать столицу восемь раз.

В ночь на 18 июля российские военные сбили 11 дронов над пятью округами Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что большую часть из них ликвидировали на подлете. В результате атаки никто не пострадал.