Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 30

Собянин сообщил о 31 сбитом беспилотнике, дроны летели на Москву

Число сбитых беспилотников, направлявшихся к Москве, выросло до 31. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

В московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения также вводили в аэропорту Домодедово, но в течение 15 минут сняли.

За минувшую ночь системы ПВО сбили 87 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями. В Темрюкском районе Краснодарского края дрон атаковал порт «Кавказ», пострадали три человека. На Афипском нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар.