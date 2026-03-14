Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на порт в Краснодарском крае

В Темрюкском районе беспилотник атаковал порт «Кавказ», пострадали три человека. Об этом сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

Пострадавших госпитализировали. Людям окажут всю необходимую медпомощь.

«Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали», — уточнили в оперштабе.

Произошло возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Загорелись технические установки. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Специальные и экстренные службы уже прибыли на место, принимаются меры для тушения пожара.

Ранее в Севастополе из-за падения обломков беспилотников ВСУ загорелись гараж в районе Нижней Голландии, трава в балке Бермана, а в районе Золотого пляжа — участок леса площадью в 1,5 тысячи квадратных метров.