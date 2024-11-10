Число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА выросло

Собянин: над Раменским и Коломной сбили еще 3 беспилотника

В городских округах Раменское и Коломна силы ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

Запущенные националистами БПЛА тоже летели на столицу. Всего, по данным на 09:40, удалось отразить атаку 25 дронов, которые должны были ударить по Москве.

Ранее Собянин отмечал, что за утро 10 ноября в общей сложности ПВО уничтожила 22 украинских беспилотника.

Очевидец рассказал 360.ru, что силы ПВО работали слаженно и четко. Над Раменским, по его словам, звуки взрывов слышались каждые семь-восемь минут.

В Росавиации сообщили, что работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили, чтобы обеспечить безопасность полетов.