Более 20 летевших на Москву беспилотников уничтожили утром 10 ноября

Собянин: уничтожено уже 22 летевших на Москву украинских БПЛА

Утром 10 ноября силы российской противовоздушной обороны отразили массовую атаку украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых сбитых дронах над Раменским и Домодедовом.

«Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито еще пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово», — подчеркнул он.

Позже Собянин сообщил о еще пяти уничтоженных БПЛА над этими же округами.

«На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву», — подчеркнул мэр столицы.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее российская ПВО отразила атаку беспилотников над Раменками, Домодедовом и Коломной. Работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили.