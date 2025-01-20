Число раненных при обстреле школы в Херсонской области увеличилось до 19

Из-за обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области ранения получили 19 человек. Жертвами атаки ВСУ стали двое, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.

Пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу.

«В результате обстрела села Бехтеры погибли двое взрослых, ранены 19 человек», — отметили в пресс-службе.

Ранее сенатор Игорь Кастюкевич рассказал, что украинские боевики ударили по школе, когда учащиеся шли на занятия. Ранения получили дети, а также охранник и директор учебного заведения.

Губернатор региона Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места ЧП. По его словам, ВСУ обстреляли территорию школы кассетными боеприпасами. Рядом с учебным заведением засекли два прилета. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, добавил Сальдо.