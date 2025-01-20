Трое детей пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области

Вооруженные силы Украины ударили по Бехтерам в Херсонской области, когда учащиеся шли в школы. Трое детей пострадали, сообщил сенатор Игорь Кастюкевич в Telegram-канале .

«Фашистские выродки ударили по детям в Херсонской области. В 08:20, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ», — написал он.

Помимо детей, ранения получили охранник и директор учебного заведения. Пострадавших госпитализировали, медики выясняют степень тяжести их состояния. При необходимости детей перевезут в Москву.

За ночь средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник ВСУ над регионами России. Брянскую область атаковали 14 украинских дронов, Калужскую — шесть. По три БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями, два — над Орловской и один — над Татарстаном.