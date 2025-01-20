Появились фото последствий ударов кассетными боеприпасами ВСУ в Херсонской области

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами село Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Он опубликовал фотографии с последствиями ударов. По его словам, два прилета зафиксировали рядом со школой. В результате атаки ранения получили 13 человек, двое детей находятся в тяжелом состоянии.

«К сожалению, есть и погибшие мирные жители. Этот чудовищный удар является прямым доказательством варварства киевского режима, который, не гнушаясь, атакует образовательные учреждения», — отметил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Виновные понесут ответственность за свои преступления, добавил он.

Ранее сенатор Игорь Кастюкевич сообщил, что ВСУ ударили по школе в Херсонской области, когда дети шли на занятия. В результате пострадали трое учащихся, рассказал он.