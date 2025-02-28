Минобороны: ВСУ в Курской области с августа потеряли более 64 тысяч военных

Потери ВСУ с начала боев в Курской области превысили 64 тысячи военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, в регионе они потеряли 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 495 артиллерийских орудий и множество другой техники.

За прошедшие сутки российские военные группировки «Север» освободили деревню Новая Сорочина, а всего за неделю под контроль России вернулись четыре населенных пункта в регионе.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бойцы, участвующие в освобождении приграничных районов Курской области от украинских боевиков, получат статус ветерана боевых действий, если не получили его ранее.

Президент Владимир Путин поручил выплатить таким военным все причитающиеся им суммы задним числом.