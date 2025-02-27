Статус ветерана боевых действий распространят на военных в курском приграничье

Бойцы, служащие в приграничных районах Курской области, получат статус ветерана боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина напомнил, что в курском приграничье служат тысячи военных и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях. Статус ветерана распространят на военных по поручению президента.

«И сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в законе», — добавил Мишустин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выразил надежду, что правительство одобрит законопроект о наделении военных в Курской области статусом ветеранов. Документ направили на рассмотрение еще в августе прошлого года.

По словам президента Владимира Путина, освободители Курщины должны задним числом получить причитающиеся им средства.