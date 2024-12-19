Ситуацию с выплатами бойцам в Курской области нужно исправлять, они получат положенные им средства. Об этом в рамках совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сожалеет, что Минобороны ранее не обратило внимание на ситуацию с выплатами военным, которые находятся в Курской области.

«Военнослужащие, которые исполняют долг на линии соприкосновения, получат положенные выплаты, даже задним числом», — заявил Путин.

Также глава государства пообещал, что военнослужащим направят дополнительные выплаты за подбитую бронетехнику украинской армии.

В ходе прямой линии Путин заявил, что Россия восстановит все поврежденные населенные пункты в Курской области. Точный размер ущерба станет известен, когда националистов выбьют с территории региона.