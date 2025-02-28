Под контроль российских войск вернулся населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России .

В ведомстве уточнили, что населенный пункт освободили подразделения группировки «Север».

«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — обратили внимание в министерстве.

По данным ведомства, российские бойцы нанесли серьезное поражение живой силе и технике противника. Потери понесли механизированные, мотопехотная, штурмовая, бригады теробороны ВСУ и другие подразделения.

Всего украинские войска за неделю в зоне ответственности группировки российских войск «Север» потеряли более 1960 военнослужащих и 11 танков. А также — 156 боевых бронированных машин и 157 автомобилей, американскую реактивную систему залпового огня MLRS.

Накануне ВС России вернули контроль над Никольским в Курской области.