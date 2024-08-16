Украинские боевики ударили по донецкому ТЦ «Галактика», есть погибшие

Пожар охватил торговый центр «Галактика» в Донецке после удара украинских боевиков. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщило Донецкое агентство новостей .

Загоревшийся торговый центр находится в Петровском районе города. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, эту часть города в пятницу, 16 августа, обстреливали из артиллерийского оружия пять раз.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщил о минимум двух погибших.

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, пламя охватило все площади торгового центра. Представитель оперативных служб в комментарии ТАСС заявил, что пожарные не могут приступить к тушению из-за продолжения обстрела.

В конце июля украинские боевики запустили ударный дрон-камикадзе по трамваю в центре Горловки. Мэр города Иван Приходько заявил, что в результате полностью остановилось движение на участках в поселке в поселке Шахты имени Ленина и микрорайоне «Квартал 245».