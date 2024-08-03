Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до четырех

Гладков: при обстреле Шебекина со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Число пострадавших при обстреле города Шебекино выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы», — написал он.

Ранее в результате прилета боеприпаса ранения получили два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением лица и женщину с минно-взрывной травмой и ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставили в больницу. Врачи оказали им всю необходимую медпомощь, дальнейшее лечение пострадавшие пройдут в другом медучреждении.

Во время обстрела повреждения получили 19 частных домов, один многоквартирный, коммерческий объект и несколько машин. Есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

Ночью в Белгородской области сбили девять беспилотников. Несколько дронов атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе. В результате взрыва начался пожар в одном из резервуаров. Огнеборцы быстро потушили пламя, обошлось без пострадавших.

Ранее в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Шебекине загорелась многоэтажка. Почти 20 человек отправили в ПВР. Тем, кто утратил имущество, пообещали выплатить по 50 или 100 тысяч рублей.