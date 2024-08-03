Мужчина и женщина попали в больницу после обстрела Шебекина

Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекина 3 августа

Мужчина и женщина пострадали при обстреле Шебекина днем 3 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сейчас оба находятся в Шебекинской ЦРБ. У мужчины выявили осколочное ранение лица, у женщины — минно-взрывную травму, ранение левой голени, правого бедра и грудной клетки.

«В городе, по предварительным данным, различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях», — добавил губернатор.

В зданиях повыбивало окна, повредило кровли и фасады. Также пострадало остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте.

«Посечен один легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения», — уточнил Гладков.

На местах работают оперативные службы.