Число пострадавших при атаке БПЛА в Энергодаре выросло до 16

В Энергодаре количество пострадавших из-за атаки дрона выросло до 16 человек. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов .

Трое раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ЧП случилось в 6:00 18 августа. Беспилотник попал по остановке: погиб человек. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар терактом — люди ждали автобуса, чтобы добраться до работы.

Из-за атак БПЛА в Рязанской области пострадали три человека. Силы ПВО сбили девять дронов над регионом.

Над Ростовской областью нейтрализовали 80 беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.