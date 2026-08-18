В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате удара БПЛА погиб мирный житель, еще 15 человек получили ранения. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в «Максе» .

Вражеский беспилотник около 6:00 ударил по автобусной остановке в 1-м микрорайоне города. Пострадавшие обратились за медицинской помощью в МСЧ-145 ФМБА России.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар террористическим актом. Он добавил, что люди на остановке ожидали автобуса, чтобы доехать до работы.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что от атак ВСУ в Белгородской области за неделю погибли 15 человек. Он подчеркнул, что украинские военные целенаправленно наносили удары по больницам и машинам скорой помощи.