Силы ПВО сбили более 80 дронов над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали более 80 беспилотников над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 80 БПЛА в семи районах области», — заявил он.

Дроны ликвидировали в Боковском, Кашарском, Верхнедонском, Красносулинском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья ликвидировали более 150 беспилотников. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь и утро в сторону столичного региона летели 620 БПЛА, 180 ликвидировали непосредственно в Московском регионе.