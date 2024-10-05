Число пострадавших из-за удара по автобусу в Горловке увеличилось до девяти

Число раненных в результате удара дрона ВСУ по автобусу в Горловке увеличилось до девяти. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

Беспилотник 5 октября на улице Космонавта Комарова атаковал автобус с жителями. В результате пострадали водитель и пассажиры. В городе также зафиксировали удар БПЛА по административному зданию на улице Победы.

В этот же день украинские боевики пытались атаковать беспилотниками в Воронежской области несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Мирный житель получил осколочное ранение в руку. На первом этаже одного из предприятий вспыхнул пожар, его потушили.

В ночь на 5 октября в трех российских регионах нейтрализовали 10 беспилотников. Их сбили в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Большинство дронов уничтожили под Белгородом — там ликвидировали семь БПЛА.