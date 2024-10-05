Водитель и пассажиры автобуса в Горловке получили ранения из-за удара ВСУ

Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали автобус в Горловке. В результате пострадали шесть человек: водитель и пять пассажиров, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

По его словам, дрон атаковал автобус на улице Космонавта Комарова.

«Слава богу, без погибших», — отметил Приходько.

ВСУ также ударили по административному зданию на улице Победы.

В ночь на 5 октября украинские боевики атаковали российские регионы с помощью дронов. Российские военные засекли и сбили 10 БПЛА над тремя регионами: Белгородской, Курской и Воронежской областью.

За день до этого в белгородском селе Новая Таволжанка от атаки дронов пострадали семь мирных жителей. Одну из раненных доставили в больницу с минно-взрывной травмой, еще одну женщину — с осколочным ранением ноги. Трое человек получили помощь на месте и отказались от госпитализации. Еще двое самостоятельно обратились медучреждение.