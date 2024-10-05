Военные сбили за ночь 10 БПЛА над тремя российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь над тремя российскими регионами 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны самолетного типа ликвидировали Белгородской, Воронежской и Курской областях. Больше всего БПЛА сбили под Белгородом — там нейтрализовали семь аппаратов. В Курской области уничтожили два дрона, а в Воронежской — один.

По информации Минобороны, украинские боевики с помощью беспилотников пытались совершить террористическую атаку на российские объекты.

Ранее ВСУ ударили по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что из-за атаки пострадали семь местных жителей. Одну женщину доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, другую пострадавшую с осколочным ранением ноги отвезли во вторую больницу Белгорода. Трем раненым оказали помощь на месте, еще двое самостоятельно обратились в больницу.