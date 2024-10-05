Украинские дроны атаковали гражданские предприятия в Воронежской области

Губернатор Гусев: один человек пострадал при атаке БПЛА под Воронежем

Один человек получил ранение при атаке украинскими беспилотниками в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточненным данным, один человек ранен», — написал он.

По словам Гусева, мужчина получил осколочное ранение в руку. Также на территории одного этажа в здании того же предприятия начался пожар. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

На другом предприятии, которое подверглось атаке украинских БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

Ранее семь человек пострадали из-за атаки беспилотников на село Новая Таволжанка в Белгородской области. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, двух госпитализировали, другие двое сами решили обратиться в больницу. Остальным оказали помощь на месте.