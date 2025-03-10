Число погибших при обстреле рынка в Великих Копанях Херсонской области ВСУ увеличилось до шести. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.

«Пострадали 14 человек, из которых шесть погибли, восемь получили ранения», — отметили в сообщении.

Удар по рынку в херсонском селе Великие Копани произошел в воскресенье, 9 марта. Украинские боевики выпустили по торговым рядам две ракеты из РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе 15-летнем подростке. Двое из них погибли на месте. Еще один получил тяжелые ранения, его госпитализировали, однако спасти мужчину не смогли. Также повреждены здания, автомобили мирных жителей и уничтожена машина скорой помощи.

По мнению члена Совета Федерации от Херсонской области Игоря Кастюкевича, ВСУ осознанно идут на провокацию, чтобы сорвать диалог России и Соединенных Штатов.