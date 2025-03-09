Число погибших на рынке в Херсонской области от удара ВСУ увеличилось до трех

В Херсонской области после удара ВСУ по рынку погибли три человека

Жертвами атаки стали три человека. Двое из них погибли на месте. Еще один получил тяжелые ранения, его госпитализировали, однако медики спасти мужчину не смогли.

Состояние пятерых раненых херсонский Минздрав оценил как средней степени тяжести. Один человек остается в крайне тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.

Об атаке на рынок в селе Великие Копани ранее сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По словам чиновника, украинские войска запустили по рынку сразу две ракеты из HIMARS..

В выходной день, объяснил Сальдо, на рынке находились десятки мирных жителей. Из окрестных сел в Великие Копани приехали и аграрии, продававшие мясо и хлеб.