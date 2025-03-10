Плевок в Трампа. В Госдуме ответили на атаку ВСУ на рынок в Херсонской области

ВСУ не просто так нанесли удар по рынку в Великих Копанях Херсонской области именно из РСЗО HIMARS. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — отметил парламентарий.

По его словам, в Белом доме это прекрасно понимают.

Такого же мнения придерживается и член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его мнению, ВСУ осознанно идут на провокацию, не жалея никого и не останавливаясь ни перед чем, чтобы сорвать диалог двух стран.

Удар по рынку в херсонском селе Великие Копани украинские боевики нанесли в минувшее воскресенье, 9 марта.

По данным губернатора региона Владимира Сальдо, погибли три человека, несколько получили ранения. В выходной день на рынке находились десятки торговцев и покупателей, добавил он.