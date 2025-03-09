При ударе ВСУ по рынку в Херсонской области погибли и пострадали люди

ВСУ нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Сегодня противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию», — написал он.
Люди мирно занимались своими делами, когда по ним начали стрелять. Есть жертвы и множество пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.
В этот же день украинский беспилотник атаковал больницу и неработающую вышку сотовой связи в Каменке-Днепровской Запорожской области. Повреждения получили фасад хирургического отделения, приемный покой, аптека и автомобиль.