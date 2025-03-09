При ударе ВСУ по рынку в Херсонской области погибли и пострадали люди

Сальдо: ВСУ выпустили ракеты по рынку в Великих Копанях, есть погибшие

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

ВСУ нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию», — написал он.

Люди мирно занимались своими делами, когда по ним начали стрелять. Есть жертвы и множество пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

В этот же день украинский беспилотник атаковал больницу и неработающую вышку сотовой связи в Каменке-Днепровской Запорожской области. Повреждения получили фасад хирургического отделения, приемный покой, аптека и автомобиль.

Минувшей ночью над российскими регионами системы ПВО сбили 88 украинских дронов.

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