При ударе ВСУ по рынку в Херсонской области погибли и пострадали люди

Сальдо: ВСУ выпустили ракеты по рынку в Великих Копанях, есть погибшие

ВСУ нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Сегодня противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию», — написал он.

Люди мирно занимались своими делами, когда по ним начали стрелять. Есть жертвы и множество пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.