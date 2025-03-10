Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области выросло до четырех

Число погибших при обстреле торгового центра «Добрыня» в Беловском районе Курской области увеличилось до четырех. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — написал он.

Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что бесчеловечное злодеяние не останется без отмщения.

Украинские боевики нанесли удар по торговому центру в слободе Белой. Ранее сообщалось о трех погибших. Также стало известно, что ранения получили девять человек, в числе которых четыре подростка. В ближайшее время их перевезут в областную клиническую больницу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме.

В Харьковской области жертвами обстрела ВСУ на рынке в Великих Копанях стали шесть человек. Боевики выпустили по торговым рядам две ракеты из РСЗО HIMARS.