СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по магазину в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на магазин в слободе Белая в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заявила она.

Как уточнила Петренко, эту работу проведут при предварительном следствии.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, по предварительной информации, при ударе ВСУ по торговому центру «Добрыня» погибли три человека. Кроме того, пострадали девять мирных жителей, в числе которых четыре подростка в возрасте от 13 до 14 лет.

В Харьковской области, где украинские боевики обстреляли рынок в Великих Копанях, число погибших мирных жителей увеличилось до шести человек. ВСУ выпустили по торговым рядам две ракеты из РСЗО HIMARS 9 марта.