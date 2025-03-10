Три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области

ВСУ ударили по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой. По предварительным данным, погибли три человека, пострадали девять мирных жителей, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет (слава богу, все не тяжелые)», — написал он.

Пострадавших доставили в Беловскую ЦРБ, где им оказывают всю необходимую помощь. В ближайшее время всех раненых перевезут в областную клиническую больницу. Хинштейн пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

В минувшее воскресенье, 9 марта, украинские боевики нанесли удар по рынку в херсонском селе Великие Копани. В результате погибли шесть человек. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в выходной день на рынке находились десятки торговцев и покупателей. В результате обстрела ранения получили несколько человек.