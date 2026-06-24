Число погибших после ночной атаки ВСУ мирных жителей Горловки возросло до трех

Число мирных жителей Горловки в ДНР, погибших при ночном налете украинских БПЛА, возросло до трех. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в «Максе» .

Ранее Приходько написал о гибели двух граждан и ранении одной женщины.

Также за прошедшую ночь службы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и авиация нейтрализовали над российскими регионами более 300 беспилотников. Атаки происходили в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, над акваториями Азовского и Черного морей, в Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской и других областях.

Севастополь был обесточен, в части районов электроснабжение уже восстановили.