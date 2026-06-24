Энергетики Севастополя частично восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Севастополе после ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе» .

В результате налета города был обесточен, городские службы немедленно приступили к ликвидации последствий. К 9:27 электричество вернули в Инкерман, на Северную сторону, в Качу, Орловку, Андреевку, Орлиное и Севастопольскую зону Южного берега Крыма.

Улицы Хрусталева и Восставших и поселок Сахарную головку обещали подключить в ближайшее время. Самая сложная ситуация в Ленинском и Гагаринском районах, там света не будет до вечера.

Ранее Развожаев сообщил, что во время ночной атаки пострадали двое мужчин. Повреждены частные и многоквартирные дома.