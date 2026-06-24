Два жителя Горловки погибли из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников на Горловку погибли два мирных жителя, один получил ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, украинские боевики атаковали Калининский район.

«Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — отметил мэр.

Из-за БПЛА также пострадала мирная жительница, добавил он.

Ночью над российскими регионами нейтрализовали более 300 беспилотников. Средства противовоздушной обороны отразили налеты в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, над акваториями Азовского и Черного морей, в Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской и других областях.

Информацию об атаке на Севастополь подтвердил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что три аппарата сбили в районе Парка Победы и Северной стороны. Развожаев попросил горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, когда звучит воздушная тревога.