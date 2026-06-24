Средства ПВО за ночь сбили 323 беспилотника ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 323 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Он отметил, что силы ПВО сбили дроны над Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Волгоградской, Курской, Нижегородской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что средства ПВО отразили массовую атаку дронов в Оренбурге. Несколько БПЛА ликвидировали над промышленным предприятием в областном центре. Обошлось без пострадавших.