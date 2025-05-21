Число летевших на Москву дронов увеличилось до 27

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских дрона, летевших на Москву. Общее количество БПЛА достигло 27. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.

До этого городском округе Солнечногорск упал дрон. В районе села Алабушево осколками посекло легковушку, а на лугу в нескольких местах загорелась трава.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 37 дронов ВСУ над пятью регионами страны. Российские зенитчики перехватили украинские беспилотники над Московской, Курской, Рязанской и Орловской областями, а также над Крымом.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что 20 мая в регионе шесть раз объявляли о ракетной опасности. В тот день президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом.