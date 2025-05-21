ВСУ атаковали Курскую область во время визита Путина

Хинштейн: во время визита Путина в Курске объявили шесть ракетных опасностей

В Курской области шесть раз объявляли о ракетной опасности, когда в регионе с рабочим визитом находился президент России Владимир Путин. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живем. Вчера, например, в Курске было объявлено шесть ракетных опасностей», — сказал он.

Хинштейн отметил, что во время посещения Курской области Путин встретился с главами муниципалитетов региона, а также пообщался с общественниками и волонтерами.

Силы противовоздушной обороны в среду за три часа обнаружили и сбили 30 беспилотников ВСУ над восьмью российскими регионами. Пять дронов уничтожили в Курской области.