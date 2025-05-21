Дрон упал в окрестностях подмосковного села Алабушево

В Подмосковье в районе села Алабушево упал дрон. Осколки поселки автомобиль такси. Кадры с места происшествия появились в распоржении 360.ru.

«Шел домой с Алабушева. Взрыв как даст там! Машина шандарахнула. Похоже, это дрон», — рассказал очевидец.

Осколки поселки корпус и стекла легкового авто. На лугу в нескольких местах загорелась трава. Недалеко от обочины прохожие нашли детали беспилотника — предположительно раму или хвостовую часть.

Источник 360.ru сообщил также, что на Москву со стороны Тулы и Рязани летели 14 БПЛА. Территория вблизи предполагаемого падения дрона оцеплена.

Ранее силы ПВО уничтожили 30 дронов над Брянской, Орловской и Курской областями. В последней ракетная опасность объявлялась шесть раз.