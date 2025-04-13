Чиновник из Новосибирска потратил взятку на помощь СВО

Генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов не признал вину в получении взяток от бизнесменов. Адвокат Роман Кандауров сообщил «Коммерсанту» , что он собрал деньги на закупку техники для нужд СВО.

Зырянова задержали прошлым летом. Следователи инкриминировали ему три особо крупные взятки и покушение на получение еще одной в размере 30 миллионов рублей за подключение коммунальных сетей к комплексу по переработке масличных культур льна и рапса.

Чиновник не признал вину, заявил Кандауров. По его словам, подзащитный и председатель новосибирского отделения «Опоры России» Игорь Салов организовали сбор денег на нужды военных.

«Удалось найти около трех миллионов рублей, которых как раз хватило на покупку пяти бронеавтомобилей „Газель“, которые ранее использовались в качестве инкассаторских машин, и их доставку в зону СВО», — сказал он.

В апреле 2024 года Зырянов и Салов сопроводили броневики в Донецк, об этом вышли сюжеты на телевидении. Но следствие, по словам адвоката, сочло сбор одним из эпизодов получения взятки.

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