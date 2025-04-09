Силовики задержали главу УФСИН по Башкирии

Начальника управления ФСИН по Башкирии задержали по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета.

Региональное управление возглавляет Владислав Дзюба. По данным следствия, в ноябре 2024 года он поручил собрать у подчиненных более трех миллионов рублей с ежегодных премий якобы для представительских нужд управления. Решается вопрос об избрании меры пресечения — вероятно, его заключат под стражу.

РБК напомнил, что в конце прошлого года в Уфе задержали заместителя Дзюбы Евгения Макотина и начальника финансово-экономического отдела управления Екатерину Эсаулову, которые собирали с подчиненных по 50 тысяч рублей.

Ранее в Забайкальском крае задержали начальника колонии, который вымогал деньги у осужденных, обещая им взамен смягчение режима или даже условно-досрочное освобождение, а в случае отказа грозя дисциплинарными мерами.