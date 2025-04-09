ФСБ показала кадры обыска у начальника управления ФСИН по Башкирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обыском в кабинет начальника управления ФСИН по Башкирии генерал-майора внутренней службы Владислава Дзюбы, задержанного по обвинению в превышении должностных полномочий. Видео распространила пресс-служба регионального управления.

Ранее силовики вместе с управлением собственной безопасности ФСИН установили, что 49-летний Дзюба потребовал от 68 подчиненных собрать не менее 3,4 миллиона рублей, чтобы использовать их якобы для представительских нужд. Подчиненные, опасаясь проблем по службе, выполнили приказ.

Следственный комитет возбудил против генерала уголовное дело. Решается вопрос о взятии его под стражу.

В январе в Красноярском крае задержали экс-начальника региональной Госавтоинспекции, которого заподозрили в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он помог человеку, сделавшему ремонт в его квартире, сдать на права, а другому приятелю дал избежать штрафа за чрезмерную тонировку автомобиля.