Четырехлетний ребенок получил ранения при атаке ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: при атаке ВСУ на Ростовскую область пострадал четырехлетний ребенок

В результате атаки украинских боевиков на Ростовскую область ранения получили четыре человека, среди них ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок. Всех четверых доставили в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь», — написал он.

Слюсарь добавил, что врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

До этого глава региона сообщил, что при тушении пожара в пострадавшей квартире спасатели нашли тело мужчины, его личность устанавливается.

Минобороны России утром 14 января рапортовало об уничтожении 48 беспилотников в течение ночи, среди них — 25 над территорией Ростовской области.

Днем ранее два предприятия и пять жилых домов пострадали после атаки БПЛА в Таганроге.