Пять жилых домов и два предприятия пострадали после атаки БПЛА в Таганроге

Пять жилых домов, три индивидуальных жилищных строительства, два промышленных предприятия и шесть автомобилей пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале .

«В результате воздушной атаки на наш город повреждения получили: пять МКД, три ИЖС, два промышленных предприятия, шесть автомобилей», — сообщила она.

По словам Камбуловой, на местах ЧП работают сотрудники оперативных служб, все последствия атаки устраняют. Рабочая группа начала обход поврежденных домов для оценки ущерба. Сейчас первоочередной задачей стало оперативное устранение последствий случившегося.

Об атаке БПЛА в Таганроге сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь еще утром. По его словам, информация о пострадавших не поступала. Всего за ночь над Россией сбили 11 украинских беспилотников.