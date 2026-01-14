Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 25 дронов сбили над территорией Ростовской области, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом и по одному — над Курской и Белгородской областями.

В Ростове-на-Дону обломки дронов повредили многоквартирный дом и спровоцировали сильный пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Днем ранее в Воронеже в результате атаки БПЛА пострадали 50 жилых домов. Глава города Сергей Петрин отмечал, что в поврежденных зданиях уже начались восстановительные работы. Власти получили от собственников более 80 заявлений.