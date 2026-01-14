После атаки ВСУ в загоревшейся квартире в Ростове-на-Дону нашли тело мужчины

Слюсарь сообщил о гибели мужчины при атаке БПЛА ВСУ на Ростов-на-Дону

В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону погиб мужчина, его личность устанавливается. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В одной из загоревшихся квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего», — написал он.

Слюсарь уточнил, что средства ПВО за ночь отразили атаку беспилотников в 10 городах и районах региона — Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Волгодонске, Милеровском, Кашарском, Каменском, Милютинском и Усть-Донецком районах.

Ночью 14 января украинские националисты атаковали многоэтажный дом в Левенцовском микрорайоне, отмечал Слюсарь. Повреждения получили две квартиры, остекление пострадало и в других квартирах. Для тушения возгорания оперативно прибыли экстренные службы, для эвакуированных жителей развернули пункт временного размещения.