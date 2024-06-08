Четырех пострадавших при обстреле ВСУ направили на спецлечение в Крым

Минздрав направил в Крым четырех пострадавших при обстреле Садового

Фото: РИА «Новости»

Минздрав Херсонской области направил на лечение в Крым четырех пострадавших при обстреле ВСУ села Садовое. Об этом сообщила телерадиокомпания «Таврия».

«Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим во время вчерашнего зверского теракта в селе Садовое со стороны боевиков ВСУ и выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил глава областного Минздрава Артыш Сат.

Пострадавших перевезли из Скадовской центральной городской больницы. Пациентов сопровождали опытные врачи анестезиологи-реаниматологи из Федерального центра медицины катастроф «Южный» Минздрава РФ.

Ранее в Херсонской области объявили 9 и 10 июня днями траура по погибшим в результате обстрела ВСУ в Садовом.

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте. В Садовом под обстрелом погибли 22 человека и как минимум 15 пострадали, в больницы доставили пятерых пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявил, что российские военные отомстят украинским боевикам за трагедию в Садовом на поле боя, пощады не будет.

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