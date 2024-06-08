Траур объявили в Херсонской области по погибшим в Садовом

Сальдо объявил 9 и 10 июня днями траура по погибшим из-за обстрела ВСУ в Садовом

В Херсонской области 9 и 10 июня станут днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на село Садовое. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим», — написал он.

В эти дни в регионе отменят все массовые и развлекательные мероприятия, а в государственных и общественных организациях приспустят флаги.

Сальдо подчеркнул, что вся херсонская земля скорбит по мирным жителям, которых подло убили украинские террористы. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Виновные в этом злодеянии будут уничтожены», — заключил глава региона.

ВСУ ударили по Садовому вечером 7 июня. Снаряды прилетели в магазин. Следователи завели уголовное дело о теракте.