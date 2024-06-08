Дело о теракте завели после удара ВСУ по селу Садовое

СК: дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое

По факту атаки украинских военных на населенный пункт Садовое в Херсонской области следователи завели дело о террористическом акте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Вечером 7 июня ВСУ нанесли удар по селу Садовое, под огнем оказался магазин. Глава региона Владимир Сальдо отмечал, что в результате атаки погибли 22 человека и как минимум 15 пострадали. В больницах в крайне тяжелом состоянии находятся пятеро.

«Глава ведомства поручил руководству Главного следственного управления СК России оперативно и поименно установить лиц, отдавших преступный приказ о террористической атаке на гражданский объект, а также исполнивших его», — заявили в пресс-службе.

В СК подчеркнули, что все причастных к жестокому преступлению привлекут к уголовной ответственности и заставят понести наказание.

Ранее власти Луганска сообщили о двух тяжелораненых после обстрела ВСУ.