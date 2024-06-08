Сенатор Кастюкевич: за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое отомстят на поле боя

Российские военные на поле боя отомстят ВСУ за удар по селу Садовое в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале написал сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

Вечером в пятницу, 7 июня, под огнем националистов оказалось село Садовое Херсонской области. Согласно последним данным, в результате удара погибли 22 человека, свыше 15 пострадали, из них пятеро — в тяжелом состоянии. ВСУ атаковали с правого берега Днепра.

«Наши воины кратно отомстят врагу за каждого погибшего мирного жителя. Причем на поле боя, а не в мирных кварталах. Пощады им не будет, убежден», — сообщил Кастюкевич.

Сенатор отметил, что людям в западных странах пора осознать, что убийства мирных жителей Новороссии и Белгорода оплачены их налогами.

«Они обязательно должны увидеть все так, как есть, увидеть правду. Тогда простые люди восстанут против лжи, которую им их правительства льют из всех утюгов. У построенных на страхе и лжи режимов нет будущего. Он падение неминуемо, неотвратимо», — добавил сенатор.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил киевский режим в чудовищных террористических актах.