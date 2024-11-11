Четыре украинских дрона сбили над Воронежской областью

Накануне военные обезвредили над Россией 84 беспилотника. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала массированную атаку дронами, нацеленную на жилые районы, самой жестокой с начала конфликта.
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