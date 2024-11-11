Четыре украинских дрона сбили над Воронежской областью

Минобороны: системы ПВО уничтожили четыре беспилотника под Воронежем

Российские силы противовоздушной обороны утром 11 ноября уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа», — уточнили в министерстве.

Также силы ПВО ночью ликвидировали 12 украинских беспилотников над Курской областью и один — над Белгородской.

Накануне военные обезвредили над Россией 84 беспилотника. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала массированную атаку дронами, нацеленную на жилые районы, самой жестокой с начала конфликта.